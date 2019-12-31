Нефьодов розповів про плани щодо роботи митниці у 2020 році
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. У 2020 році планується реконструкція 12 пунктів пропуску та зміна законодавства щодо роботи Державної митної служби України. Про це голова Нової митниці Максим Нефьодов заявив у новорічному відеозверненні на свої сторінці у Facebook, передає УНН.
“У 2020 році ми зможемо зробити набагато більше. Це і створити нові зручні IT-сервіси, це й продовжувати змінювати законодавство, робити його більш зручним, зрозумілим для користувачів. Ми оновимо інфраструктуру і реконструюємо 12 пунктів пропуску для того, аби черг стало менше”, — зазначив Нефьодов.
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Нагадаємо, Державна митна служба України відкрила конкурси на керівників двох митниць — Одеської та Поліської.