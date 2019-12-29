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Держмитслужба відкрила конкурси на керівників митниць

Держмитслужба відкрила конкурси на керівників митниць

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 грудня. УНН. Державна митна служба України відкрила конкурси на керівників двох митниць — Одеської та Поліської. Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Нової митниці Максим Нефьодов, передає УНН.

“Перші конкурси на керівників митниць: начальника Одеської митниці Держмитслужби та начальник Поліської митниці Держмитслужби”, — написав Нефьодов.

Нагадаємо, голова Держмитниці Максим Нефьодов повідомляв, що під час запуску нової митниці сьогодні в ніч із 7 на 8 грудня, в центральному апараті Держмитниці була виведена на роботу група, яка займалася вирішенням складних випадків на митницях.

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