Держмитслужба відкрила конкурси на керівників митниць
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Державна митна служба України відкрила конкурси на керівників двох митниць — Одеської та Поліської. Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Нової митниці Максим Нефьодов, передає УНН.
“Перші конкурси на керівників митниць: начальника Одеської митниці Держмитслужби та начальник Поліської митниці Держмитслужби”, — написав Нефьодов.
Нагадаємо, голова Держмитниці Максим Нефьодов повідомляв, що під час запуску нової митниці сьогодні в ніч із 7 на 8 грудня, в центральному апараті Держмитниці була виведена на роботу група, яка займалася вирішенням складних випадків на митницях.