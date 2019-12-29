Гостаможслужба открыла конкурсы на руководителей таможен

“Первые конкурсы на руководителей таможен: начальника Одесской таможни Гостаможслужбы и начальник Полесской таможни Гостаможслужбы”, — написал Нефедов.

Напомним, глава Гостаможни Максим Нефедов сообщал, что при запуске новой таможни сегодня в ночь с 7 на 8 декабря, в центральном аппарате Гостаможни была выведена на работу группа, которая занималась решением сложных случаев на таможнях.