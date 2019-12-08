Нефьодов розповів, як відбувався запуск нової митниці
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Під час запуску нової митниці сьогодні в ніч із 7 на 8 грудня, в центральному апараті Держмитниці була виведена на роботу група, яка займалася вирішенням складних випадків на митницях. Про це у Facebook повідомив голова Держмитниці Максим Нефьодов, передає УНН.
"Сьогодні о 00:00 офіційно запустилась Нова митниця. Це ще тільки початок побудови нового держоргану, який буде справді працювати для платників податків. Але нам вдалось не допустити потрапляння більш ніж 500 найбільш "сумнівних" керманичів до лав нової ДержМитСлужби, скоротити кількість митниць з 26 до 16 та забезпечити майже непомітний для користувачів перехід від одного держоргану до іншого", - зазначив Нефьодов.
За його словами, вже о 00:03 була оформлена перша експортна декларація на вантаж в Аккермані, який зайшов о 23:49 ще в ДФС. Ну і опівночі був оформлений перший рейс у Борисполі.
"Всю ніч чатік керівництва держмитслужби нагадував вулик. В.о. керівники митниць об'їжджали пости, аби переконатись, що проблем немає. В центральному апараті була виведена на роботу група, яка розбирала всі складні випадки", - повідомив Нефьодов.
Нагадаємо, від сьогодні, з 8 грудня, Державній митній службі передаються повноваження Державної фіскальної служби з реалізації державної митної політики, державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування законодавства з питань державної митної справи.
Раніше, у середу, Кабінет міністрів на засіданні ухвалив розпорядження про запуск нової митниці.