За матеріалами СБУ відкрито близько 190 справ щодо екологічних злочинів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Протягом 2020-2021 років за матеріалами СБУ відкрито 184 кримінальних провадження щодо екологічних злочинів. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу СБУ.
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"Упродовж 2020-2021 років за матеріалами Служби безпеки України різні правоохоронні органи відкрили 184 кримінальні провадження стосовно екологічних злочинів. Як результат – 98 особам повідомлено про підозру, а 16 обвинувальних вироків суду вже набрали чинності", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Серед наслідків екоциду, який завдав масштабних руйнувань і збитків державі, голова СБУ Іван Баканов назвав повінь на Прикарпатті у червні 2020 року. Екологічна катастрофа наразі розслідується слідчими Управління СБУ в Івано-Франківській області за статтями "Екоцид", "Зловживання владою" та "Незаконна порубка лісу".
За словами Баканова, географія незаконної вирубки лісів не обмежується Прикарпаттям. СБУ регулярно фіксує порушення у лісгоспах на Волині, Закарпатті, Харківщині, Сумщині, Кіровоградщині та інших регіонах.
Окрім того, за фактами контрабанди деревини (ст. 201-1 Кримінального кодексу) відкрито 17 проваджень. До суду з обвинувальними актами скеровано вже 6.
"Також частими екологічними злочинами є незаконний видобуток корисних копалин, в тому числі бурштину (зокрема, відкрито кримінальне провадження щодо його масштабного видобутку на території 6-ти районів Рівненської області); порушення правил охорони чи використання надр; забруднення довкілля", - зазначається в повідомленні.
Щоб запобігти цьому, на переконання Баканова, перш за все потрібні законодавчі зміни. Бо сьогодні незаконне видобування корисних копалин місцевого значення карається лише адмінштрафом.
Також більшість кримінальних справ по намиву піску закривається, оскільки за законом він є копалиною місцевого значення. А кримінальна відповідальність наступає тільки за видобуток копалин загальнодержавного значення.
"Тож маємо перекрити всі ці "лазівки". Бо якщо є системні порушення закону, значить – має бути і системна відповідь держави", - додав голова СБУ.
Доповнення
СБУ розслідує причини руйнівних повеней на заході Україні за статтею "екоцид".
Державна екологічна інспекція розрахувала 31,2 мільйона гривень збитків під час позапланової перевірки КП "Згурівський комбінат комунальних підприємств".