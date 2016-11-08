За лічені години СБУ встановила особу чоловіка, що "замінував" вокзал в Івано-Франківську
Київ • УНН
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-КИЇВ. 8 листопада. УНН. Співробітники Служби безпеки України оперативно встановили чоловіка, який сьогодні, 8 листопада, анонімно повідомив про мінування залізничного вокзалу Івано-Франківська, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу обласної СБУ.
Анонімом виявився 27-річний мешканець обласного центру. Чоловік уже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, зокрема за крадіжки, шахрайство, злочини, які пов’язані з наркотиками та зброєю. Мотивом вчинку він назвав помсту правоохоронним органам.
Тривають невідкладні слідчі дії, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Нагадаємо, сьогодні в Одесі вкотре "замінували" будівлю Апеляційного суду.