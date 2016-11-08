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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
2 квітня, 19:23 • 23519 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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За лічені години СБУ встановила особу чоловіка, що "замінував" вокзал в Івано-Франківську

За лічені години СБУ встановила особу чоловіка, що "замінував" вокзал в Івано-Франківську

Київ • УНН

 • 11496 перегляди

ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-КИЇВ. 8 листопада. УНН. Співробітники Служби безпеки України оперативно встановили чоловіка, який сьогодні, 8 листопада, анонімно повідомив про мінування залізничного вокзалу Івано-Франківська, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу обласної СБУ.

Анонімом виявився 27-річний мешканець обласного центру. Чоловік уже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, зокрема за крадіжки, шахрайство, злочини, які пов’язані з наркотиками та зброєю. Мотивом вчинку він назвав помсту правоохоронним органам.

Тривають невідкладні слідчі дії, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, сьогодні в Одесі вкотре "замінували" будівлю Апеляційного суду.

Українські Національні Новини

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