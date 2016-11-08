За считанные часы СБУ установила личность мужчины, который "заминировал" вокзал в Ивано-Франковске
Киев • УНН
ИВАНО-ФРАНКОВСК-КИЕВ. 8 ноября. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины оперативно установили мужчину, который сегодня, 8 ноября, анонимно сообщил о минировании железнодорожного вокзала Ивано-Франковска, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу областного СБУ.
Анонимом оказался 27-летний житель областного центра. Мужчина уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за кражи, мошенничество, преступления, связанные с наркотиками и оружием. Мотивом поступка он назвал месть правоохранительным органам.
Продолжаются неотложные следственные действия, решается вопрос об открытии уголовного производства.
Напомним, сегодня в Одессе "заминировали" здание Апелляционного суда.