За считанные часы СБУ установила личность мужчины, который "заминировал" вокзал в Ивано-Франковске

Анонимом оказался 27-летний житель областного центра. Мужчина уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за кражи, мошенничество, преступления, связанные с наркотиками и оружием. Мотивом поступка он назвал месть правоохранительным органам.

Продолжаются неотложные следственные действия, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, сегодня в Одессе "заминировали" здание Апелляционного суда.