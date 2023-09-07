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За кордоном 25 тис. українців обміняли своє водійське посвідчення – МВС

За кордоном 25 тис. українців обміняли своє водійське посвідчення – МВС

Київ • УНН

 • 684165 перегляди

КИЇВ. 7 вересня. УНН. За останні 8 місяців понад 25 тисяч українців за кордоном обміняли свої посвідчення водія через державне підприємство «Документ». Про це повідомила пресслужба Головного сервісного центру МВС України, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що українці, які виїхали за кордон, можуть отримати послугу з обміну посвідчення водія через мобільно-технічні комплекси обслуговування громадян ДП «Документ».

Така послуга актуальна, коли:

  • у наявного документа закінчився термін дії;
  • написи на пластиковому бланку затерлися та не читаються;
  • особа змінила персональні дані (прізвище, ім’я, по батькові, місце реєстрації чи стать);
  • водій бажає замінити посвідчення старого зразка на нове.

Водночас українців поінформували, що відновити втрачене чи викрадене посвідчення водія за кордоном поки не є можливим.

Цитата

«Відновити втрачене чи викрадене посвідчення водія за кордоном поки не є можливим. У центрах обслуговування громадян ДП «Документ» надається лише послуга з обміну фізичного документа посвідчення водія або ж електронного сформованого за допомогою Порталу Дія чи Електронного кабінету водія», — йдеться у повідомленні.

Доповнення

Центри ДП «Документ» надають послугу у:

  • чотирьох містах Польщі: Варшаві, Гданську, Вроцлаві, Кракові;
  • у Чехії — Празі,
  • у Словаччині — Братиславі,
  • у Німеччині — Берліні та Кельні,
  • у Туреччині — Стамбулі,
  • в Іспанії — Валенсії та Мадриді.

Із адресами усіх центрів ДП «Документ» можна ознайомитися тут.

У МВС наголосили, що в Україні е-посвідчення водія є чинними, а за кордоном вони не регламентовані міжнародним законодавством. Якщо громадянин виїхав за кордон і має виключно електронне посвідчення водія, яке не дійсне за межами нашої держави, то у центрах ДП «Документ» можна його обміняти на пластиковий документ, який визнається за кордоном.

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