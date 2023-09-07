За кордоном 25 тис. українців обміняли своє водійське посвідчення – МВС

Деталі

Зазначається, що українці, які виїхали за кордон, можуть отримати послугу з обміну посвідчення водія через мобільно-технічні комплекси обслуговування громадян ДП «Документ».

Така послуга актуальна, коли:



у наявного документа закінчився термін дії;



написи на пластиковому бланку затерлися та не читаються;



особа змінила персональні дані (прізвище, ім’я, по батькові, місце реєстрації чи стать);



водій бажає замінити посвідчення старого зразка на нове.



Водночас українців поінформували, що відновити втрачене чи викрадене посвідчення водія за кордоном поки не є можливим.

Цитата

«Відновити втрачене чи викрадене посвідчення водія за кордоном поки не є можливим. У центрах обслуговування громадян ДП «Документ» надається лише послуга з обміну фізичного документа посвідчення водія або ж електронного сформованого за допомогою Порталу Дія чи Електронного кабінету водія», — йдеться у повідомленні.

Доповнення

Центри ДП «Документ» надають послугу у:



чотирьох містах Польщі: Варшаві, Гданську, Вроцлаві, Кракові;



у Чехії — Празі,



у Словаччині — Братиславі,



у Німеччині — Берліні та Кельні,



у Туреччині — Стамбулі,



в Іспанії — Валенсії та Мадриді.



Із адресами усіх центрів ДП «Документ» можна ознайомитися тут.

У МВС наголосили, що в Україні е-посвідчення водія є чинними, а за кордоном вони не регламентовані міжнародним законодавством. Якщо громадянин виїхав за кордон і має виключно електронне посвідчення водія, яке не дійсне за межами нашої держави, то у центрах ДП «Документ» можна його обміняти на пластиковий документ, який визнається за кордоном.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Здавати теоретичний іспит на "права" тепер можна у ЦНАПах