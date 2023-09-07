За рубежом 25 тыс. украинцев обменяли свое водительское удостоверение - МВД

Детали

Отмечается, что украинцы, выехавшие за границу, могут получить услугу по обмену водительского удостоверения через мобильно-технические комплексы обслуживания граждан ГП «Документ».

Такая услуга актуальна, когда:



у имеющегося документа закончился срок действия;



надписи на пластиковом бланке затерлись и не читаются;



лицо изменило персональные данные (фамилия, имя, отчество, место регистрации или пол);



водитель желает заменить удостоверение старого образца на новое.



В то же время украинцев проинформировали, что восстановить утраченное или похищенное водительское удостоверение за рубежом пока не представляется возможным.

Цитата

«Восстановить утраченное или похищенное водительское удостоверение за рубежом пока не представляется возможным. В центрах обслуживания граждан ГП «Документ» предоставляется только услуга по обмену физического документа водительского удостоверения или электронного сформированного с помощью Портала Дія или Электронного кабинета водителя», — говорится в сообщении.

Дополнения

Центры ГП «Документ» предоставляют услугу в:



четырех городах Польши: Варшаве, Гданьске, Вроцлаве, Кракове;



в Чехии — Праге,



в Словакии — Братиславе,



в Германии — Берлине и Кельне,



в Турции — Стамбуле,



в Испании — Валенсии и Мадриде.



С адресами всех центров ДП «Документ» можно ознакомиться здесь.

В МВД отметили, что в Украине е-удостоверения водителя действуют, а за рубежом они не регламентированы международным законодательством. Если гражданин выехал за границу и имеет исключительно электронное водительское удостоверение, которое не действительно за пределами нашего государства, то в центрах ГП «Документ» можно его обменять на пластиковый документ, который признается за рубежом.

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