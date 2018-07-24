За І півріччя 2018-го об’єми будівництва зросли майже на 3%

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КИЇВ. 24 липня. УНН. За підсумками перших 6-ти місяців 2018 року підприємства України вже виконали будівельні роботи на суму 48 млрд грн. Індекс будівельної продукції проти аналогічного періоду 2017 року становив 102,8%. Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"За перші 6 місяців 2018-го будівельні підприємства України вже виконали роботи на 48 млрд грн. Це майже на 3% більше, ніж за півроку минулого року, що означає, що будівельна галузь продовжує стабільно розвиватися і демонструвати позитивний результат. Маю надію, що протягом року ця тенденція збережеться", - сказав він.

За підсумками звітного періоду індекс будівництва інженерних споруд становив 107,5%, будівель – 98,8% (житлових – 97,7%, нежитлових – 100%).

Нагадаємо, на думку експертів, кожна інвестована в будівництво гривня приносить державі у п'ять разів більше. В Україні, після деякого спаду, сфера будівництва пожвавилася і продовжує розвиватися досить активними темпами.

Наприклад, найбільший столичний забудовник "ХК "Київміськбуд" в 2017 році ввів в експлуатацію понад 300 тис. квадратних метрів. Крім завершення низки об'єктів, що вже зводяться, компанія у 2018 році взялася за сім нових. Загальний будівельний заділ "Київміськбуду" на сьогодні становить 1,9 млн кв. м нерухомості на різних стадіях готовності.

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