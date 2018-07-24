За I полугодие 2018-го объемы строительства выросли почти на 3%

"За первые 6 месяцев 2018 года строительные предприятия Украины уже выполнили работ на 48 млрд грн. Это почти на 3% больше, чем за полгода прошлого года, что означает, что строительная отрасль продолжает стабильно развиваться и демонстрировать положительный результат. Надеюсь, что в течение года эта тенденция сохранится", - сказал он.

По итогам отчетного периода индекс строительства инженерных сооружений составил 107,5%, зданий - 98,8% (жилых - 97,7%, нежилых - 100%).

Напомним, по мнению экспертов, каждая инвестированная в строительство гривна приносит государству в пять раз больше. В Украине, после некоторого спада, сфера строительства оживилась и продолжает развиваться достаточно активными темпами.

Например, крупнейший столичный застройщик "ХК "Киевгорстрой" в 2017 году ввел в эксплуатацию более 300 тыс. квадратных метров. Кроме завершения ряда объектов, которые уже возводятся, компания в 2018 году взялась за семь новых. Общий строительный задел "Киевгорстроя" на сегодня составляет 1,9 млн кв. м недвижимости на разных стадиях готовности.