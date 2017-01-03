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За фактом загибелі двох військових поблизу Мар’їнки відкрито кримінальне провадження

За фактом загибелі двох військових поблизу Мар’їнки відкрито кримінальне провадження

Київ • УНН

 • 6633 перегляди

КИЇВ. 3 січня. УНН. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом загибелі двох військових поблизу Мар’їнки Донецької області. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Донецької області.

Так, 2 січня близько 20.40 до Мар’їнського відділення поліції надійшло повідомлення з лікарні м. Курахового, що від вогнепальних поранень померло двоє військовослужбовців ЗСУ, 39 та 45 років. Ще двоє чоловіків, 19 та 26 років, госпіталізовані.
За даними військової служби правопорядку, попередньо встановлено, що до трагічної події призвело необережне поводження зі зброєю.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за п.1 ч.2 ст.115 “Умисне вбивство” Кримінального кодексу України. Санкція статті — до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, через необережне поводження зі зброєю загинуло двоє військових.

 

 

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