За фактом загибелі двох військових поблизу Мар’їнки відкрито кримінальне провадження

Так, 2 січня близько 20.40 до Мар’їнського відділення поліції надійшло повідомлення з лікарні м. Курахового, що від вогнепальних поранень померло двоє військовослужбовців ЗСУ, 39 та 45 років. Ще двоє чоловіків, 19 та 26 років, госпіталізовані.

За даними військової служби правопорядку, попередньо встановлено, що до трагічної події призвело необережне поводження зі зброєю.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за п.1 ч.2 ст.115 “Умисне вбивство” Кримінального кодексу України. Санкція статті — до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, через необережне поводження зі зброєю загинуло двоє військових.