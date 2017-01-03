По факту гибели двух военных вблизи Марьинки открыто уголовное производство
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Правоохранители открыли уголовное производство по факту гибели двух военных вблизи Марьинки Донецкой области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Донецкой области.
Так, 2 января около 20.40 в Марьинское отделение полиции поступило сообщение из больницы г.Курахово, что от огнестрельных ранений скончались двое военнослужащих ВСУ, 39 и 45 лет. Еще двое мужчин, 19 и 26 лет, госпитализированы.
По данным военной службы правопорядка, предварительно установлено, что к трагическому событию привело неосторожное обращение с оружием.
По этому факту возбуждено уголовное производство по п.1 ч.2 ст.115 "Умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи - до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Досудебное расследование продолжается.
Напомним, из-за неосторожного обращения с оружием погибли два военных.