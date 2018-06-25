За фактом вибуху автомобіля в Одесі відкрито кримінальне провадження
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 25 червня. УНН. Правоохоронці кваліфікували вибух автомобіля в Одесі як замах на вбивство. Про це повідомили у прес-службі ГУНП в Одеській області, передає УНН.
Вибух легковика, який був припаркований на вулиці Троїцькій, стався сьогодні вночі. В результаті вибуху постраждав 25-річний місцевий мешканець, який в той момент знаходився неподалік автівки. Наразі останнього госпіталізовано до медичного закладу для надання необхідної медичної допомоги.
"Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.15 та ч.2 п.5 ст.115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України",- зазначили в поліції.
На теперішній час правоохоронці встановлюють можливих свідків і очевидців події та вживають вичерпних заходів щодо встановлення та затримання осіб, причетних до скоєння вказаного злочину.
Нагадаємо, у ніч з 24 на 25 червня на території Приморського району Одеси стався вибух легковика, припаркованого на перетині вулиці Троїцької й Олександрівського проспекту, у самому центрі міста.