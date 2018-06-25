По факту взрыва автомобиля в Одессе открыто уголовное производство

Взрыв легковушки, которая была припаркована на улице Троицкой, произошел сегодня ночью. В результате взрыва пострадал 25-летний местный житель, который в тот момент находился неподалеку автомобиля. Сейчас последний госпитализирован в медицинское учреждение для оказания необходимой медицинской помощи.

"Ведомости по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.15 и ч.2 п.5 ст.115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины", - отметили в полиции.

В настоящее время правоохранители устанавливают возможных свидетелей и очевидцев происшествия и принимают исчерпывающие меры по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению указанного преступления.

Напомним, в ночь с 24 на 25 июня на территории Приморского района Одессы произошел взрыв легкового автомобиля, припаркованного на пересечении улицы Троицкой и Александровского проспекта, в самом центре города.



