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За фактом отруєння дітей на Київщині відкрито кримінальне провадження

За фактом отруєння дітей на Київщині відкрито кримінальне провадження

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 липня. УНН. Прокуратура Київської області відкрила кримінальне провадження за фактом масового отруєння дітей у Переяслав-Хмельницькому районі. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київської області, передає УНН.

“Прокуратурою Київської області невідкладно відреаговано на масове отруєння 12 дітей в дитячому оздоровчому таборі санаторного типу „Славутич“, за вказаним фактом внесено відомості до ЄРДР за ч.1 ст.325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України”, — йдеться у повідомленні.

Установлено, що в понеділок, 2 липня поточного року, 11 вихованців спортивної дитячо-юнацької школи олімпійського резерву з художньої гімнастики СДЮШОР “Школа Дерюгіних” звернулись до медпункту санаторію зі скаргами на розлад травлення, слабкість та головний біль.

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Крім того, до реанімаційного відділення КЗ “Переяслав-Хмельницька ЦРЛ” доставлено ще одну 8-річну дівчинку, яка наразі у тяжкому стані.

Вживаються всі необхідні заходи для встановлення причин масового отруєння дітей та притягнення винних у цьому осіб до відповідальності.

Також зазначається, що в провадженні господарських судів розглядаються справи за позовами прокуратури Київської області щодо повернення майна дитячого табора “Славутич” у державну власність. Прокуратурою встановлено, що товариство, яке орендує державне майно, незаконно провело його реконструкцію та безпідставно оформило право власності на дитячий табір.

Як повідомляв УНН, в оздоровчому таборі "Славутич" отруїлися 12 дітей, одна дитина в комі.

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