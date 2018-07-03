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По факту отравления детей в Киевской области открыто уголовное производство

По факту отравления детей в Киевской области открыто уголовное производство

Киев  •  УНН

 • 7346 просмотра

КИЕВ. 3 июля. УНН. Прокуратура Киевской области открыла уголовное производство по факту массового отравления детей в Переяслав-Хмельницком районе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области, передает УНН.

"Прокуратура Киевской области безотлагательно отреагировала на массовое отравление 12 детей в детском оздоровительном лагере санаторного типа «Славутич», по данному факту внесены сведения в ЕРДР по ч.1 ст.325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Установлено, что в понедельник 2 июля 11 воспитанников спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва по художественной гимнастике СДЮШОР "Школа Дерюгиных" обратились в медпункт санатория с жалобами на расстройство пищеварения, слабость и головную боль.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лагерь в Киевской области, в котором массово отравились дети, принадлежит гражданской жене Януковича

Кроме того, в реанимационное отделение КЗ "Переяслав-Хмельницкий ЦРБ" доставили еще одну 8-летнюю девочку, которая сейчас в тяжелом состоянии.

Принимаются все необходимые меры для установления причин массового отравления детей и привлечения виновных к ответственности.

Также отмечается, что в производстве хозяйственных судов рассматриваются дела по искам прокуратуры Киевской области по возврату имущества детского лагеря "Славутич" в государственную собственность. Прокуратурой установлено, что общество, которое арендует государственное имущество, незаконно провело его реконструкцию и безосновательно оформило право собственности на детский лагерь.

Как сообщал УНН, в оздоровительном лагере "Славутич" отравились 12 детей, один ребенок в коме.

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