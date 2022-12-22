За два місяці літак медведєва десять разів літав за кордон

Деталі

Бізнес-джет Bombardier Global Express 5000 з номером RA-67226, за даними Airport-Data, зареєстрований на дружину екс-президента світлану медведєву.

Три рази його літак літав до столиці Катару Доху, де проходив чемпіонат світу з футболу, двічі – до столиці Непалу Катманду (перший політ був з 31 жовтня до 2 листопада, другий – 14 листопада). Останній політ - у Дубай - було здійснено 20 грудня.

Також відомо, що 9 грудня Bombardier приземлився у столиці Ірану - Тегерані, де пробув два дні, а 28 листопада бізнес-джет літав до Стамбула.

Офіційна інформація про візити експрезидента до столиці Туреччини та Ірану не публікувалася.

Доповнення

Своєю чергою російський диктатор володимир путін скоротив кількість міжнародних візитів. Судячи з сайту кремля, він за останні два місяці їздив лише до білорусі, Киргизстану та Вірменії.