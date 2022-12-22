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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 23851 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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За два місяці літак медведєва десять разів літав за кордон

За два місяці літак медведєва десять разів літав за кордон

Київ • УНН

 • 569087 перегляди

КИЇВ. 22 грудня. УНН. Літак, яким користується експрезидент рф дмитро медведєв та його дружина світлана, за останні два місяці здійснив десять міжнародних перельотів. Про це повідомляє "Верстка" з посиланням на дані сервісу Flightradar, інформує УНН

Деталі

Бізнес-джет Bombardier Global Express 5000 з номером RA-67226, за даними Airport-Data, зареєстрований на дружину екс-президента світлану медведєву.

Три рази його літак літав до столиці Катару Доху, де проходив чемпіонат світу з футболу, двічі – до столиці Непалу Катманду (перший політ був з 31 жовтня до 2 листопада, другий – 14 листопада). Останній політ - у Дубай - було здійснено 20 грудня.

Також відомо, що 9 грудня Bombardier приземлився у столиці Ірану - Тегерані, де пробув два дні, а 28 листопада бізнес-джет літав до Стамбула. 

Офіційна інформація про візити експрезидента до столиці Туреччини та Ірану не публікувалася.

Доповнення

Своєю чергою російський диктатор володимир путін скоротив кількість міжнародних візитів. Судячи з сайту кремля, він за останні два місяці їздив лише до білорусі, Киргизстану та Вірменії.

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