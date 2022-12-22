За два месяца самолет медведева десять раз летал за границу
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. Самолет, которым пользуется экс-президент рф дмитрий медведев и его жена светлана, за последние два месяца совершил десять международных перелетов. Об этом сообщает "Верстка" со ссылкой на данные сервиса Flightradar, передает УНН.
Детали
Бизнес-джет Bombardier Global Express 5000 с номером RA-67226, по данным Airport-Data, зарегистрирован на супругу экс-президента светлану медведеву.
Три раза его самолет летал в столицу Катара Доха, где проходил чемпионат мира по футболу, дважды - в столицу Непала Катманду (первый полет был с 31 октября по 2 ноября, второй - 14 ноября). Последний полет - в Дубай - был совершен 20 декабря.
Также известно, что 9 декабря Bombardier приземлился в столице Ирана - Тегеране, где пробыл два дня, а 28 ноября бизнес-джет летал в Стамбул.
Официальная информация о визитах экс-президента в столицу Турции и Ирана не публиковалась.
Дополнение
В свою очередь российский диктатор владимир путин сократил количество международных визитов. Судя по сайту кремля, он за последние два месяца ездил только в беларусь, Кыргызстан и Армению.