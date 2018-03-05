За два місяці до зведеного бюджету надійшло на 2,4% більше коштів

КИЇВ. 5 березня. УНН. Протягом січня-лютого 2018 року до зведеного бюджету надійшло (сальдо) 135 млрд грн, що на 3,1 млрд грн, або на 2,4% більше відповідного періоду 2017 року. Про це повідомили у Державній фіскальній службі, передає УНН.