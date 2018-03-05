За два місяці до зведеного бюджету надійшло на 2,4% більше коштів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Протягом січня-лютого 2018 року до зведеного бюджету надійшло (сальдо) 135 млрд грн, що на 3,1 млрд грн, або на 2,4% більше відповідного періоду 2017 року. Про це повідомили у Державній фіскальній службі, передає УНН.
“За оперативними даними протягом січня-лютого 2018 року до зведеного бюджету надійшло (сальдо) 135 млрд грн, що на 3,1 млрд грн, або на 2,4% більше відповідного періоду 2017 року. До державного бюджету забезпечено надходження 102,1 млрд грн, до місцевих бюджетів — 33 млрд гривень”, — сказано у повідомленні.
Як уточнили у ДФС, надходження (збір) до зведеного бюджету у січні-лютому 2018 року склали 158,6 млрд грн (+9,7 млрд грн, або +6,5% до аналогічного періоду 2017 року), у тому числі до державного бюджету — 125,6 млрд гривень.
Порівняно із січнем-лютим 2017 року приріст забезпечено щодо:
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- податку на додану вартість із ввезених на територію України товарів — на 28% (+9,5 млрд грн);
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- податку та збору на доходи фізичних осіб — на 25,2% (+2,5 млрд грн);
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- ввізного мита — на 16% (+0,5 млрд грн) тощо.
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“З початку року платникам податків на рахунки відшкодовано 23,6 млрд грн податку на додану вартість”, — уточнили в ДФс.
Також зазначається, що надходження ЄСВ склали 32,3 млрд грн, що на 7,7 млрд грн більше січня-лютого 2017 року.
Нагадаємо, у Мінсоцполітики придумали, як завдяки ЄСВ спрямувати до ПФУ додаткові 5 млрд грн на рік.