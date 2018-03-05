За два месяца в сводный бюджет поступило на 2,4% больше средств
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. В течение января-февраля 2018 года в сводный бюджет поступило (сальдо) 135 млрд грн, что на 3,1 млрд грн, или на 2,4% больше соответствующего периода 2017 года. Об этом сообщили в Государственной фискальной службе, передает УНН.
“По оперативным данным в течение января-февраля 2018 года в сводный бюджет поступило (сальдо) 135 млрд грн, что на 3,1 млрд грн, или на 2,4% больше соответствующего периода 2017 года. В государственный бюджет обеспечено поступление 102,1 млрд грн, в местные бюджеты — 33 млрд гривен”, - говорится в сообщении.
Как уточнили в ДФС, поступления (сбор) в сводный бюджет в январе-феврале 2018 составили 158,6 млрд грн (+9,7 млрд грн, или +6,5% к аналогичному периоду 2017 года), в том числе в государственный бюджет — 125,6 млрд гривен.
По сравнению с январем-февралем 2017 года прирост обеспечен по:
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- налогу на добавленную стоимость с ввезенных на территорию Украины товаров — на 28% (+9,5 млрд грн);
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- налогу и сбору на доходы физических лиц — на 25,2% (+2,5 млрд грн);
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- ввозной пошлины — на 16% (+0,5 млрд грн) и пр.
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“С начала года плательщикам налогов на счета возмещено 23,6 млрд грн налога на добавленную стоимость”, — уточнили в ГФС.
Также отмечается, что поступления ЕСВ составили 32,3 млрд грн, что на 7,7 млрд грн больше января-февраля 2017 года.
Напомним, в Минсоцполитики придумали, как благодаря ЕСВ направить в ПФУ дополнительные 5 млрд грн в год.