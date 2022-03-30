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Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
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14 квітня, 16:00 • 67656 перегляди

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За добу власним транспортом евакуюватися до Запоріжжя вдалося понад 1,5 тисячі людей

Київ • УНН

 • 111254 перегляди

КИЇВ. 30 березня. УНН. Протягом поточної доби власним транспортом вдалося евакуюватися понад 1,5 тисячам людей. Про це у своєму Telegram повідомив радник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, пише УНН.

За добу власним транспортом евакуюватися до Запоріжжя вдалося понад 1,5 тисячі людей

Деталі

Відтак, сьогодні маршрутами гуманітарних коридорів на власному транспорті до Запоріжжя дістались 1 530 людей. З них 812 маріупольців та 718 мешканців міст Запорізької області

Наголошується, що попри домовленості окупаційні війська блокують автобуси для евакуації та вантажівки з гуманітарною допомогою.

Додамо

Сьогодні під час чергової евакуації жителів Лисичанська автобус потрапив під обстріл росіян. На щастя, постраждалих немає.

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