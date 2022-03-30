За добу власним транспортом евакуюватися до Запоріжжя вдалося понад 1,5 тисячі людей
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Протягом поточної доби власним транспортом вдалося евакуюватися понад 1,5 тисячам людей. Про це у своєму Telegram повідомив радник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, пише УНН.
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Відтак, сьогодні маршрутами гуманітарних коридорів на власному транспорті до Запоріжжя дістались 1 530 людей. З них 812 маріупольців та 718 мешканців міст Запорізької області
Наголошується, що попри домовленості окупаційні війська блокують автобуси для евакуації та вантажівки з гуманітарною допомогою.
Додамо
Сьогодні під час чергової евакуації жителів Лисичанська автобус потрапив під обстріл росіян. На щастя, постраждалих немає.