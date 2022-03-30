У Лисичанську автобуси для евакуації потрапили під ворожий обстріл
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Сьогодні під час чергової евакуації жителів Лисичанська автобус потрапив під обстріл росіян. На щастя, постраждалих немає. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає УНН.
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"30 березня під час чергової евакуації жителів Лисичанська автобус потрапив під обстріл росіян. На щастя, постраждалих немає. Загалом упродовж дня з цього міста врятовано 260 осіб", - йдеться у повідомленні.
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Також, за словами Гайдая, із Рубіжного евакуйовані 25 людей, із Сєвєродонецька – 73, із Кремінної – 58, з Попасної – 13.
"Набагато більше було бажаючих вибратися із Попасної. Однак автобус не зміг повернутися за іншими, тому що у цей час по місту росіянами було нанесено авіаудар. Наразі в потязі перебувають 376 евакуйованих. Інші вже на залізничних вокзалах Донеччини", - повідомив голова ОВА.