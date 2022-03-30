У Лисичанську автобуси для евакуації потрапили під ворожий обстріл

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"30 березня під час чергової евакуації жителів Лисичанська автобус потрапив під обстріл росіян. На щастя, постраждалих немає. Загалом упродовж дня з цього міста врятовано 260 осіб", - йдеться у повідомленні.

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Також, за словами Гайдая, із Рубіжного евакуйовані 25 людей, із Сєвєродонецька – 73, із Кремінної – 58, з Попасної – 13.

"Набагато більше було бажаючих вибратися із Попасної. Однак автобус не зміг повернутися за іншими, тому що у цей час по місту росіянами було нанесено авіаудар. Наразі в потязі перебувають 376 евакуйованих. Інші вже на залізничних вокзалах Донеччини", - повідомив голова ОВА.