В Лисичанске автобусы для эвакуации попали под вражеский обстрел
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Сегодня во время очередной эвакуации жителей Лисичанска автобус попал под обстрел россиян. К счастью, пострадавших нет. Об этом сообщил председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай, передает УНН.
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"30 марта во время очередной эвакуации жителей Лисичанска автобус попал под обстрел россиян. К счастью, пострадавших нет. Всего в течение дня из этого города спасено 260 человек", - говорится в сообщении.
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Также, по словам Гайдая, из Рубежного эвакуированы 25 человек, из Северодонецка - 73, из Кременной - 58, из Попасной - 13.
"Гораздо больше было желающих выбраться из Попасной. Однако автобус не смог вернуться за другими, потому что в это время по городу россиянами был нанесен авиаудар. Сейчас в поезде находятся 376 эвакуированных. Другие уже на железнодорожных вокзалах Донетчины", - сообщил председатель ОВА.