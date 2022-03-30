В Лисичанске автобусы для эвакуации попали под вражеский обстрел

Цитата

"30 марта во время очередной эвакуации жителей Лисичанска автобус попал под обстрел россиян. К счастью, пострадавших нет. Всего в течение дня из этого города спасено 260 человек", - говорится в сообщении.

Детали

Также, по словам Гайдая, из Рубежного эвакуированы 25 человек, из Северодонецка - 73, из Кременной - 58, из Попасной - 13.

"Гораздо больше было желающих выбраться из Попасной. Однако автобус не смог вернуться за другими, потому что в это время по городу россиянами был нанесен авиаудар. Сейчас в поезде находятся 376 эвакуированных. Другие уже на железнодорожных вокзалах Донетчины", - сообщил председатель ОВА.