За сутки собственным транспортом эвакуироваться в Запорожье удалось более 1,5 тысячи человек
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. В течение текущих суток собственным транспортом удалось эвакуироваться более 1,5 тысячам человек. Об этом в своем Telegram сообщил советник руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, пишет УНН.
Детали
Следовательно, сегодня маршрутами гуманитарных коридоров на собственном транспорте до Запорожья добрались 1 530 человек. Из них 812 мариупольцев и 718 жителей городов Запорожской области
Отмечается, что несмотря на договоренности оккупационные войска блокируют автобусы для эвакуации и грузовики с гуманитарной помощью.
Добавим
Сегодня во время очередной эвакуации жителей Лисичанска автобус попал под обстрел россиян. К счастью, пострадавших нет.