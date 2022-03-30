За сутки собственным транспортом эвакуироваться в Запорожье удалось более 1,5 тысячи человек

Детали

Следовательно, сегодня маршрутами гуманитарных коридоров на собственном транспорте до Запорожья добрались 1 530 человек. Из них 812 мариупольцев и 718 жителей городов Запорожской области

Отмечается, что несмотря на договоренности оккупационные войска блокируют автобусы для эвакуации и грузовики с гуманитарной помощью.

Добавим

Сегодня во время очередной эвакуации жителей Лисичанска автобус попал под обстрел россиян. К счастью, пострадавших нет.