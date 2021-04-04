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За добу від COVID-19 в Україні щеплено понад 3 тисячі осіб

За добу від COVID-19 в Україні щеплено понад 3 тисячі осіб

Київ • УНН

 • 15796 перегляди

КИЇВ. 4 квітня. УНН. За 3 квітня в Україні від коронавірусної хвороби COVID-19 щеплено 3 919 осіб, передає УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.

Цитата: 

"За 03 квітня 2021 року щеплено 3 919 осіб, із них вакциновано 1 дозою – 3 919 осіб, завершена вакцинація (2 дози) – 0 осіб", - повідомили у МОЗ.

Деталі 

Загалом від початку кампанії щеплено 290 566 оcіб, із них отримали 1 дозу – 290 564 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 2 осіб.

Доповнення 

В Україні зафіксовано вже 1,745 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 3 квітня, — 13,7 тисячі, зменшення у порівнянні з попереднім днем.

Українські Національні Новини

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