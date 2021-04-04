За добу від COVID-19 в Україні щеплено понад 3 тисячі осіб

Цитата:

"За 03 квітня 2021 року щеплено 3 919 осіб, із них вакциновано 1 дозою – 3 919 осіб, завершена вакцинація (2 дози) – 0 осіб", - повідомили у МОЗ.

Деталі

Загалом від початку кампанії щеплено 290 566 оcіб, із них отримали 1 дозу – 290 564 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 2 осіб.

Доповнення

В Україні зафіксовано вже 1,745 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 3 квітня, — 13,7 тисячі, зменшення у порівнянні з попереднім днем.