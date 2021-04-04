За сутки от COVID-19 в Украине привито более 3 тысяч человек

Цитата:

"За 3 апреля 2021 года привито 3919 человек, из них вакцинировано 1 дозой - 3919 человек, завершена вакцинация (2 дозы) - 0 человек", - сообщили в Минздраве.

Детали

Всего с начала кампании привито 290 566 человек, из них получили 1 дозу - 290 564 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 2 человек.

Дополнение

В Украине зафиксировано уже 1,745 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 3 апреля, - 13,7 тысячи, уменьшение по сравнению с предыдущим днем.