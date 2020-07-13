За добу в Україні закрили 143 розважальних заклади, що не дотримувались карантину - Клименко
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. За добу в Україні припинили діяльність 143 розважальних закладів, зокрема нічних клубів і закладів харчування, які не дотримувались карантинних обмежень. Про це під час селекторної наради сказав голова Національної поліції Ігор Клименко, повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
“Голова Національної поліції Ігор Клименко доповів щодо штрафування закладів, які не дотримуються карантинних обмежень. Так, за останню добу припинено діяльність 143 розважальних закладів, зокрема нічних клубів і закладів харчування. На них складено 102 адмінпротоколи”, - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на Київщині закрили нічний клуб, в якому без масок перебувало понад півтисячі відвідувачів.