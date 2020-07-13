За добу в Україні закрили 143 розважальних заклади, що не дотримувались карантину - Клименко

“Голова Національної поліції Ігор Клименко доповів щодо штрафування закладів, які не дотримуються карантинних обмежень. Так, за останню добу припинено діяльність 143 розважальних закладів, зокрема нічних клубів і закладів харчування. На них складено 102 адмінпротоколи”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Київщині закрили нічний клуб, в якому без масок перебувало понад півтисячі відвідувачів.