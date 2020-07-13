За сутки в Украине закрыли 143 развлекательных заведения, которые не придерживались карантина - Клименко
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. За сутки в Украине прекратили деятельность 143 развлекательных заведения, в частности ночных клубов и заведений питания, которые не придерживались карантина. Об этом во время селекторного совещания сказал глава Национальной полиции Игорь Клименко, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
"Глава Национальной полиции Игорь Клименко доложил о штрафах заведений, не соблюдающих карантин. Так, за последние сутки прекращена деятельность 143 развлекательных заведений, в частности ночных клубов и заведений питания. На них составлены 102 админпротокола", - говорится в сообщении.
Напомним, в Киевской области закрыли ночной клуб, в котором без масок находилось более полутысячи посетителей.