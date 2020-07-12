На Київщині закрили нічний клуб в якому без масок перебувало понад півтисячі відвідувачів

“Поліцейські Київщини припинили діяльність нічного розважального закладу за порушення карантинних обмежень. Всупереч карантинним обмеженням, розважальний заклад у селищі Козин, що на Обухівщині, продовжив роботу після 22:00 години. Також у цьому закладі персонал та понад півтисячі відвідувачів знаходились без засобів індивідуального захисту”, - йдеться у повідомленні.

Вказано, що поліцейські виявили порушення роботи нічного клубу під час профілактичного рейду.

“Працівники поліції склали два адміністративних протоколи відносно адміністратора нічного клубу за ст. 44-3 Кодексу України про адміністративне правопорушення – порушення правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, передбачених чинним законодавством. Санкція ст. 44-3 КУпАП передбачає покарання у вигляді накладення штрафу на громадян від 17 тис. до 34 тис. гривень і на посадових осіб - від 34 тис. до 170 тис. гривень”, - повідомили у відділі комунікації.

Повідомляється, що поліцейські Київської області продовжують здійснювати перевірки та закликають громадян дотримуватися обмежувальних умов адаптивного карантину.

Нагадаємо, в столиці закрили вже чотири нічні клуби через порушення регламентів роботи.



