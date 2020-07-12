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В Киевской области закрыли ночной клуб в котором без масок находилось более полутысячи посетителей

В Киевской области закрыли ночной клуб в котором без масок находилось более полутысячи посетителей

Киев  •  УНН

 • 13318 просмотра

КИЕВ. 12 июля. УНН. В Киевской области прекратили деятельность ночного клуба, который, вопреки ограничениям, продолжил работу после 22:00. В заведении персонал и более полутысячи посетителей находились без средств индивидуальной защиты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в области.

"Полицейские Киевской области прекратили деятельность ночного развлекательного заведения за нарушение карантинных ограничений. Вопреки карантинным ограничениям, развлекательное заведение в поселке Козин, что в Обуховском районе, продолжил работу после 22:00 часов. Также в этом заведении персонал и более полутысячи посетителей находились без средств индивидуальной защиты", - говорится в сообщении.

Указано, что полицейские обнаружили нарушения работы ночного клуба во время профилактического рейда.

"Работники полиции составили два административных протокола относительно администратора ночного клуба по ст. 44-3 Кодекса Украины об административном правонарушении - нарушение правил карантина людей, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм, предусмотренных действующим законодательством. Санкция ст. 44-3 КУоАП предусматривает наказание в виде наложения штрафа на граждан от 17 тыс. до 34 тыс. гривен и на должностных лиц - от 34 тыс. До 170 тыс. гривен", - сообщили в отделе коммуникации.

Сообщается, что полицейские Киевской области продолжают осуществлять проверки и призывают граждан соблюдать ограничительные условия адаптивного карантина.

Напомним, в столице закрыли уже четыре ночные клубы за нарушения регламентов работы.

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