В Киевской области закрыли ночной клуб в котором без масок находилось более полутысячи посетителей
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. В Киевской области прекратили деятельность ночного клуба, который, вопреки ограничениям, продолжил работу после 22:00. В заведении персонал и более полутысячи посетителей находились без средств индивидуальной защиты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в области.
"Полицейские Киевской области прекратили деятельность ночного развлекательного заведения за нарушение карантинных ограничений. Вопреки карантинным ограничениям, развлекательное заведение в поселке Козин, что в Обуховском районе, продолжил работу после 22:00 часов. Также в этом заведении персонал и более полутысячи посетителей находились без средств индивидуальной защиты", - говорится в сообщении.
Указано, что полицейские обнаружили нарушения работы ночного клуба во время профилактического рейда.
"Работники полиции составили два административных протокола относительно администратора ночного клуба по ст. 44-3 Кодекса Украины об административном правонарушении - нарушение правил карантина людей, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм, предусмотренных действующим законодательством. Санкция ст. 44-3 КУоАП предусматривает наказание в виде наложения штрафа на граждан от 17 тыс. до 34 тыс. гривен и на должностных лиц - от 34 тыс. До 170 тыс. гривен", - сообщили в отделе коммуникации.
Сообщается, что полицейские Киевской области продолжают осуществлять проверки и призывают граждан соблюдать ограничительные условия адаптивного карантина.
Напомним, в столице закрыли уже четыре ночные клубы за нарушения регламентов работы.