За добу в Україні провели понад 3,7 тис. ПЛР-тестів на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. За минулу добу в Україні провели понад 3700 досліджень на коронавірус, методом ПЛР. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"За попередню добу здійснено 3710 досліджень методом ПЛР. Якщо говорити у розрізі регіонів, то за останню добу найбільше підтверджених випадків зареєстровано в Івано-Франківській області – 44 та Житомирській області - теж 44", - сказав Степанов.
Нагадаємо, в Україні на 9 годину 21 квітня зафіксовано 6125 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 161 - летальний. Приріст випадків захворювання у країні за добу - 415.