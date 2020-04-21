За сутки в Украине провели более 3,7 тыс. ПЦР-тестов на COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. За прошедшие сутки в Украине провели более 3700 исследований на коронавирус, методом ПЦР. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"За минувшие сутки совершено 3710 исследований методом ПЦР. Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки больше всего подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской области - 44 и Житомирской области - тоже 44", - сказал Степанов.
Напомним, в Украине на 9 часов 21 апреля зафиксировано 6125 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 161 - летальный. Прирост случаев заболевания в стране за сутки - 415.