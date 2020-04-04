За добу у Бельгії зареєстровано понад 1600 нових випадків зараження коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Протягом доби що минула у Бельгії було підтверджено 1661 випадок захворювання на COVID-19. Про це УНН повідомляє з посиланням на видання The Brussels Times, яке цитує Кризовий центр Бельгії.
Загальна кількість інфікованих в цій країні досягла 18 431. Протягом останньої доби було госпіталізовано 503 особи.
“За останні 24 години підтверджено 1661 новий випадок інфікування, що підвищило загальну кількість людей, що захворіли на COVID-19, до 18431”, — повідомляє видання.
Половина усіх випадків зосереджені в одному регіоні — Фландрія, 39% — у Валонії, 10% — у Брюсселі.
Загальна кількість госпіталізованих — 7773 особи, з них 1245 пацієнтів знаходяться у відділеннях інтенсивної терапії, 985 підключені до апаратів штучної вентиляції легень.
Загальна кількість летальних випадків у Бельгії становить 1283 особи. Кількість видужали — 3247.