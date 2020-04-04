За сутки в Бельгии зарегистрировано более 1600 новых случаев заражения коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. В течение минувших суток в Бельгии было подтверждено 1661 случаев заболевания COVID-19. Об этом УНН сообщает со ссылкой на издание The Brussels Times, которое цитирует Кризисный центр Бельгии.
Общее количество инфицированных в этой стране достигло 18 431. За последние сутки были госпитализированы 503 человека.
"За последние 24 часа подтверждено 1661 новый случай инфицирования, что повысило общее количество людей, заболевших COVID-19, до 18 431", - сообщает издание.
Половина всех случаев сосредоточены в одном регионе - Фландрия, 39% - в Валонии, 10% - в Брюсселе.
Общее количество госпитализированных - 7 773 человека, из них 1245 пациентов находятся в отделениях интенсивной терапии, 985 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
Общее количество летальных случаев в Бельгии составляет 1283 человека. Количество выздоровевших - 3247.