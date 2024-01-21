За добу Сили оборони України завдали 9 авіаударів по ворогу – Генштаб

Протягом доби авіація Сил оборони України завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 1 зенітно-ракетному комплексу, 1 складу боєприпасів та 1 вузлу зв’язку противника. Про це у ранковому зведенні 21 січня повідомив Генштаб ЗСУ, передає УНН.

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Підрозділи ракетних військ уразили:

3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки,

1 пункт управління,

1 станцію радіоелектронної боротьби противника.

Зазначається, що українські воїни активними діями завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

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