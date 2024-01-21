За добу Сили оборони України завдали 9 авіаударів по ворогу – Генштаб
Київ • УНН
Сили оборони України завдали 9 авіаційних ударів по силах противника, цілями яких стали райони зосередження особового складу, військової техніки, зенітно-ракетний комплекс, склад боєприпасів та вузол зв'язку, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.
Протягом доби авіація Сил оборони України завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 1 зенітно-ракетному комплексу, 1 складу боєприпасів та 1 вузлу зв’язку противника. Про це у ранковому зведенні 21 січня повідомив Генштаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Підрозділи ракетних військ уразили:
- 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки,
- 1 пункт управління,
- 1 станцію радіоелектронної боротьби противника.
Зазначається, що українські воїни активними діями завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.
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