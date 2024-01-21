За сутки Силы обороны Украины нанесли 9 авиаударов по врагу - Генштаб

В течение суток авиация Сил обороны Украины нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 зенитно-ракетному комплексу, 1 складу боеприпасов и 1 узлу связи противника. Об этом в утренней сводке 21 января сообщил Генштаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Подразделения ракетных войск поразили:

3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники,

1 пункт управления,

1 станцию радиоэлектронной борьбы противника.

Отмечается, что украинские воины активными действиями наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

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