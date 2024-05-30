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За добу рф здійснила 379 ворожих ударів по 8 населених пунктах Запорізької області

За добу рф здійснила 379 ворожих ударів по 8 населених пунктах Запорізької області

Київ • УНН

 • 25721 перегляди

Окупанти завдали 379 ударів по 8 населених пунктах в Запорізькій області, включаючи 154 атаки безпілотників і 225 артилерійських і ракетних обстрілів, в результаті яких були зруйновані житлові будинки, але жертв серед цивільного населення не було.

За добу окупанти нанесли 379 ударів по 8 населених пунктах Запорізькій області. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

Деталі

За інформацією, 154 ворожі безпілотні літальні апарати різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку. Крім того, 4 обстріли з реактивних систем залпового вогню накрили Роботине та Гуляйполе.

Крім того, 221 артобстріл завдав противник по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки, Малих Щербаків та Нестерянки.

Додамо

За добу було зареєстровано 6 повідомлень про руйнування житла внаслідок обстрілів. На щастя, мирні жителі не постраждали.

Зафіксовано загрозу застосування ударних БпЛА в Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях29.05.24, 23:19 • 24827 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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