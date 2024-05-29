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Зафіксовано загрозу застосування ударних БпЛА в Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях

Київ • УНН

 • 24827 перегляди

Повітряні Сили Збройних Сил України інформують щодо загрози застосування ударних ворожих БпЛА в Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях.

Повітряні Сили Збройних Сил України повідомляють про загрозу застосування ударних ворожих БпЛА в Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях, передає УНН.

Виявлено ракетну загрозу в областях, де оголошена тривога29.05.24, 22:30 • 27044 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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