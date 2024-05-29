Зафіксовано загрозу застосування ударних БпЛА в Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях
Київ • УНН
Повітряні Сили Збройних Сил України інформують щодо загрози застосування ударних ворожих БпЛА в Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях.
Повітряні Сили Збройних Сил України повідомляють про загрозу застосування ударних ворожих БпЛА в Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях, передає УНН.
Виявлено ракетну загрозу в областях, де оголошена тривога29.05.24, 22:30 • 27044 перегляди