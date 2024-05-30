За сутки рф совершила 379 вражеских ударов по 8 населенным пунктам Запорожской области

За сутки оккупанты нанесли 379 ударов по 8 населенным пунктам Запорожской области. Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

По информации, 154 вражеских беспилотных летательных аппарата различной модификации атаковали Гуляйполе, Левадное, роботы на, малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку. Кроме того, 4 обстрела из реактивных систем залпового огня накрыли Роботино и Гуляйполе.

Кроме того, 221 артобстрел нанес противник по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, работы ного, Левадного, Малиновки, малых Щербаков и Нестерянки.

Добавим

За сутки было зарегистрировано 6 сообщений о разрушении жилья в результате обстрелов. К счастью, мирные жители не пострадали.

Зафиксирована угроза применения ударных БпЛА в Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях