За добу патрульні зупинила 154 п’яних водії
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Протягом доби, 23 лютого, патрульні поліцейські опрацювали 6202 виклики та склали 154 адмінматеріали за керування у стані сп’яніння водіїв. Про це повідомляє патрульна поліція України на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Складено 154 адмінматеріали за керування у стані сп’яніння й винесено 5908 постанов, з яких 5337 — за порушення ПДР”, — йдеться у повідомленні.
Загалом, минулої доби, патрульні поліцейські опрацювали 6202 виклики, з яких 453 — виклики про дорожньо-транспортні пригоди.
98 випадків — затримання патрульними осіб, ймовірно, причетних до скоєння кримінальних правопорушень. З-поміж них: 3 грабежі; 14 крадіжок; 2 заволодіння авто; 5 незаконного зберігання зброї та боєприпасів; 22 наркозлочини; 9 осіб в розшуку; 43 інших злочинів.
Нагадаємо, трьом патрульним поліцейським оголосили про підозру за перевищення службових обов’язків, що призвело до смерті потерпілого.