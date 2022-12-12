За добу окупанти обстріляли 21 населений пункт на Запоріжжі, є руйнування

Цитата



«За повідомленням ГУНП у Запорізькій області, за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Ольгівське, Малинівка, Шевченко, Новоданилівка, Оріхів, Малі Щербаки, Степове, Кам'янське, Гуляйполе, Залізничне, Дорожнянка, Чарівне, Темирівка, Білогір'я, Новодарівка, Новоандріївка, Щербаки, Мала Токмачка, Полтавка, Плавні, Павлівка», - ідеться у повідомленні.



Деталі



Надійшло 12 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями рф.

За даними ОВА, минулої доби із Запорізької області евакуювали 6 осіб, з них 2 – діти.

Доповнення

Восени із окупованих територій Запорізької області виїхала 41 тисяча людей.