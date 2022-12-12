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За сутки оккупанты обстреляли 21 населенный пункт Запорожской области, есть разрушения

Киев • УНН

 • 616135 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Российские войска за минувшие сутки обстреляли гражданскую инфраструктуру в 21 населенном пункте Запорожской области, есть сообщения о разрушенях. Об этом пишет УНН со ссылкой на Telegram Запорожской ОВА.

Цитата

«По сообщению ГУНП в Запорожской области, за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Ольговское, Малиновка, Шевченко, Новоданиловка, Орехов, Малые Щербаки, Степное, Каменское, Гуляйполе, Железнодорожное, Дорожнянка, Чаривное, Темировка, Белогорье, Новодаровка, Новоандреевка, Щербаки, Малая Токмачка, Полтавка, Плавни, Павловка», - говорится в сообщении.

Детали

Поступило 12 сообщений о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов военнослужащими рф. 

По данным ОВА, за прошедшие сутки из Запорожской области эвакуировали 6 человек, из них 2 – дети.

Дополнение

Осенью с оккупированных территорий Запорожской области уехала 41 тысяча человек.

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