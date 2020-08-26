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За добу COVID-19 в Україні підтвердили у 77 дітей та 91 медика

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 серпня. УНН. За минулу добу в Україні виявили 1 670 випадків коронавірусної хвороби, з них 77 - у дітей, а також 91 - у медичних працівників. Про це розповів на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

За добу COVID-19 в Україні підтвердили у 77 дітей та 91 медика

“За минулу добу захворіли 1 670 осіб, з них 77 дітей, а також 91 медичний працівник. Було госпіталізовано 467 людей. За останню добу в Україні зафіксовано 36 летальних випадків, при цьому одужало 584 пацієнти”, - сказав Степанов.

Нагадаємо, в Україні на 8:50 26 серпня зафіксовано вже понад 110 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст нових випадків — на рівні попередньої доби у 1,6 тисячі.

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