За добу COVID-19 в Україні підтвердили у 77 дітей та 91 медика

“За минулу добу захворіли 1 670 осіб, з них 77 дітей, а також 91 медичний працівник. Було госпіталізовано 467 людей. За останню добу в Україні зафіксовано 36 летальних випадків, при цьому одужало 584 пацієнти”, - сказав Степанов.

Нагадаємо, в Україні на 8:50 26 серпня зафіксовано вже понад 110 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст нових випадків — на рівні попередньої доби у 1,6 тисячі.