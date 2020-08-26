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За сутки COVID-19 в Украине подтвердили у 77 детей и 91 медика

Киев • УНН

 • 12581 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. За прошедшие сутки в Украине обнаружили 1670 случаев коронавирусной болезни, из них 77 - у детей, а также 91 - у медицинских работников. Об этом рассказал на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

За сутки COVID-19 в Украине подтвердили у 77 детей и 91 медика

"За прошедшие сутки заболели 1670 человек, из них 77 детей, а также 91 медицинский работник. Были госпитализированы 467 человек. За последние сутки в Украине зафиксировано 36 летальных случаев, при этом выздоровели 584 пациентов", - сказал Степанов.

Напомним, в Украине на 8:50 26 августа зафиксировано уже более 110 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев - на уровне предыдущих суток в 1,6 тысячи.

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