За сутки COVID-19 в Украине подтвердили у 77 детей и 91 медика

"За прошедшие сутки заболели 1670 человек, из них 77 детей, а также 91 медицинский работник. Были госпитализированы 467 человек. За последние сутки в Украине зафиксировано 36 летальных случаев, при этом выздоровели 584 пациентов", - сказал Степанов.

Напомним, в Украине на 8:50 26 августа зафиксировано уже более 110 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев - на уровне предыдущих суток в 1,6 тысячи.