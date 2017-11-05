За добу бойовики 9 разів порушили перемир’я

"Сьогоднішній день знову продемонстрував, що бойовики не зацікавленні у мирному врегулюванні конфлікту на Донбасі, адже найманці й надалі загострюють обстановку вздовж лінії розмежування", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зранку бойовики понад годину били із 120 та 82 міліметрових мінометів, озброєння БМП, гранатометів по наших позиціях біля Водяного і Талаківки, що на Маріупольському напрямку. Українські воїни асиметрично відповідали ворогу. Унаслідок цього протистояння отримав поранення військовослужбовець сил АТО.

На Луганському напрямку проросійські найманці застосовували 120-міліметровий міномет неподалік Новотошківки. А з гранатометів обстріляли підступи до Кримського і Нижньотеплого. У результаті однієї з цих провокацій був поранений ще один український захисник.

Неподалік Донецька, близько 15 години проросійські найманці випустили щонайменше 10 снарядів з реактивної пускової установки у районі Опитного. А по наших опорних пунктах біля Авдіївки і Пісків загарбники били із 120-міліметрових мінометів.

Загалом від опівночі незаконні збройні формування 9 разів порушили перемир’я. Під час чотирьох обстрілів ворог застосував міномети переважно калібру 120 міліметрів і один раз реактивну систему залпового вогню.