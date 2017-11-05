За сутки боевики 9 раз нарушили перемирие

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 9732 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 70861 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 136089 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 109614 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 111811 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109423 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 101910 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106254 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102955 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 148717 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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За сутки боевики 9 раз нарушили перемирие

За сутки боевики 9 раз нарушили перемирие

Киев  •  УНН

 • 3281 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Боевики продолжают обострять обстановку вдоль линии разграничения, об этом сообщает УНН со ссылкой на штаб АТО.

"Сегодняшний день снова продемонстрировал, что боевики не заинтересованы в мирном урегулировании конфликта на Донбассе, ведь наемники и в дальнейшем обостряют обстановку вдоль линии разграничения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что утром боевики более часа били из 120 и 82 миллиметровых минометов, вооружения БМП, гранатометов по нашим позициям у Водяного и Талаковка, что на Мариупольском направлении. Украинские воины асимметрично отвечали врагу. В результате противостояния получил ранение военнослужащий сил АТО.

На Луганском направлении пророссийские наемники применяли 120-миллиметровый миномет неподалеку Новотошкивкы. А из гранатометов обстреляли подступы к Крымского и Нижнетеплое. В результате одной из этих провокаций был ранен еще один украинский защитник.

Недалеко от Донецка, около 15 часов пророссийские наемники выпустили не менее 10 снарядов с реактивной пусковой установки в районе опытно. А по нашим опорных пунктах у Авдеевки и Песков захватчики били из 120-миллиметровых минометов.

Всего с полуночи незаконные вооруженные формирования 9 раз нарушили перемирие. Во время четырех обстрелов враг применил минометы преимущественно калибра 120 миллиметров и один раз реактивную систему залпового огня.

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