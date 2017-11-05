За сутки боевики 9 раз нарушили перемирие

"Сегодняшний день снова продемонстрировал, что боевики не заинтересованы в мирном урегулировании конфликта на Донбассе, ведь наемники и в дальнейшем обостряют обстановку вдоль линии разграничения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что утром боевики более часа били из 120 и 82 миллиметровых минометов, вооружения БМП, гранатометов по нашим позициям у Водяного и Талаковка, что на Мариупольском направлении. Украинские воины асимметрично отвечали врагу. В результате противостояния получил ранение военнослужащий сил АТО.

На Луганском направлении пророссийские наемники применяли 120-миллиметровый миномет неподалеку Новотошкивкы. А из гранатометов обстреляли подступы к Крымского и Нижнетеплое. В результате одной из этих провокаций был ранен еще один украинский защитник.

Недалеко от Донецка, около 15 часов пророссийские наемники выпустили не менее 10 снарядов с реактивной пусковой установки в районе опытно. А по нашим опорных пунктах у Авдеевки и Песков захватчики били из 120-миллиметровых минометов.

Всего с полуночи незаконные вооруженные формирования 9 раз нарушили перемирие. Во время четырех обстрелов враг применил минометы преимущественно калибра 120 миллиметров и один раз реактивную систему залпового огня.