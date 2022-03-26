За час повномасштабної війни Президен України нагородив 476 бійців Національної гвардії державними нагородами
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Під час свого нічного зверненя Президен України Володимир Зеленський помідомив, що за час повномасштабної війни нагородив 476 бійців Національної гвардії державними нагородами, передає УНН.
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"Хочу зараз іще раз привітати з великою повагою Національну гвардію України з її днем. Щиро вдячний за все, що ви робите для захисту держави, для захисту українців! Дякую за всі кроки до перемоги, яка буде, і які стали можливими завдяки вам.
Сьогодні ж вручив нагороди бійцям Нацгвардії, які відзначилися в боях із російськими окупантами. А також присвоїв звання бригадного генерала п'ятьом полковникам Нацгвардії України", - заявив Президент.
Деталі
Загалом за час повномасштабної війни з 24 лютого вже 476 бійців Національної гвардії були відзначені державними нагородами.
Володимир Зеленський додав, що окупантам не допоможе нічого, що вони роблять. Відключення українського телебачення й підключення камлання московських телеведучих, листівки з пропагандою, роздача рублів. Рублів, які й у росії скоро "прийматимуть на вагу, а не за номіналом".
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