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За час повномасштабної війни Президен України нагородив 476 бійців Національної гвардії державними нагородами

Київ • УНН

 • 111259 перегляди

КИЇВ. 27 березня. УНН. Під час свого нічного зверненя Президен України Володимир Зеленський помідомив, що за час повномасштабної війни нагородив 476 бійців Національної гвардії державними нагородами, передає УНН.

За час повномасштабної війни Президен України нагородив 476 бійців Національної гвардії державними нагородами

Цитата

"Хочу зараз іще раз привітати з великою повагою Національну гвардію України з її днем. Щиро вдячний за все, що ви робите для захисту держави, для захисту українців! Дякую за всі кроки до перемоги, яка буде, і які стали можливими завдяки вам.

Сьогодні ж вручив нагороди бійцям Нацгвардії, які відзначилися в боях із російськими окупантами. А також присвоїв звання бригадного генерала п'ятьом полковникам Нацгвардії України", - заявив Президент.

Деталі

Загалом за час повномасштабної війни з 24 лютого вже 476 бійців Національної гвардії були відзначені державними нагородами.

Володимир Зеленський додав, що окупантам не допоможе нічого, що вони роблять. Відключення українського телебачення й підключення камлання московських телеведучих, листівки з пропагандою, роздача рублів. Рублів, які й у росії скоро "прийматимуть на вагу, а не за номіналом".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖ: Зеленський: "Наші тракторні війська забирають російську техніку в полях".

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