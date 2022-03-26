За время полномасштабной войны Президен Украины наградил 476 бойцов Национальной гвардии государственными наградами

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"Хочу сейчас еще раз поздравить с большим уважением Национальную гвардию Украины с ее днем. Искренне благодарен за все, что вы делаете для защиты государства, для защиты украинцев! Спасибо за все шаги к победе, которая будет, и которые стали возможными благодаря вам.

Сегодня же вручил награды бойцам Нацгвардии, отличившимся в боях с русскими оккупантами. А также присвоил звание бригадного генерала пятерым полковникам Нацгвардии Украины", - заявил Президент.

Детали

Всего за время полномасштабной войны с 24 февраля уже 476 бойцов Национальной гвардии были отмечены государственными наградами.

Владимир Зеленский добавил, что оккупантам не поможет ничего, что они делают. Отключение украинского телевидения и подключение камлания московских телеведущих, листовки с пропагандой, раздача рублей. Рублей, которые и в россии скоро "будут принимать на вес, а не по номиналу".

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