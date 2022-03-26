За время полномасштабной войны Президен Украины наградил 476 бойцов Национальной гвардии государственными наградами
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Во время своего ночного обращения Президен Украины Владимир Зеленский сообщил, что за время полномасштабной войны наградил 476 бойцов Национальной гвардии государственными наградами, передает УНН.
Цитата
"Хочу сейчас еще раз поздравить с большим уважением Национальную гвардию Украины с ее днем. Искренне благодарен за все, что вы делаете для защиты государства, для защиты украинцев! Спасибо за все шаги к победе, которая будет, и которые стали возможными благодаря вам.
Сегодня же вручил награды бойцам Нацгвардии, отличившимся в боях с русскими оккупантами. А также присвоил звание бригадного генерала пятерым полковникам Нацгвардии Украины", - заявил Президент.
Детали
Всего за время полномасштабной войны с 24 февраля уже 476 бойцов Национальной гвардии были отмечены государственными наградами.
Владимир Зеленский добавил, что оккупантам не поможет ничего, что они делают. Отключение украинского телевидения и подключение камлания московских телеведущих, листовки с пропагандой, раздача рублей. Рублей, которые и в россии скоро "будут принимать на вес, а не по номиналу".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖ:"Наши Тракторные войска забирают русскую технику в полях".