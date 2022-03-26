Зеленский: "Наши тракторные войска забирают российскую технику в полях"

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"Ответ русским войскам будет только один - ненависть и презрение. И неизбежно придут наши Вооруженные Силы Украины.

Именно поэтому простые украинские жители сел голыми руками берут в плен пилотов сбитых российских самолетов, которые падают на нашу землю. Именно поэтому наши "тракторные войска" - украинские фермеры забирают российскую технику в полях и отдают ее нашим Вооруженным Силам Украины. В частности самые новые образцы, которые россия пыталась хранить в секрете. А теперь оккупанты бросают их на нашей земле и просто бегут", - говорится в обращении Президента.

Детали

Владимир Зеленский добавил, что оккупантам не поможет ничего, что они делают. Отключение украинского телевидения и подключение камлания московских телеведущих, листовки с пропагандой, раздача рублей. Рублей, которые и в россии скоро "будут принимать на вес, а не по номиналу".